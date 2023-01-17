Добрякова Агафья Савельева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смерти07.09.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Отец ребёнка: Добряков Павел Фолимонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Маршева Матрена Павлова
Отец ребёнка: Добряков Павел Фолимонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Отец ребёнка: Добряков Павел Фолимонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Павлова
Отец ребёнка: Добряков Павел Фолимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1830
Причина смерти: лихорадкою | лихорадкою
Похороны
?.09.1830
на отведенном кладбище при Казанской церкви