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Добрякова Агафья Савельева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

07.09.1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Добряков Никифор Павлов

Отец ребёнка: Добряков Павел Фолимонов

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Маршева Матрена Павлова

Отец ребёнка: Добряков Павел Фолимонов

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Добряков Алексей Павлов

Отец ребёнка: Добряков Павел Фолимонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Павлова

Отец ребёнка: Добряков Павел Фолимонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добряков Павел Фолимонов

Смерть
07.09.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: лихорадкою | лихорадкою
Похороны
?.09.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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