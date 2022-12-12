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Добряков Никифор Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: Добряков Павел Фолимонов

Мать: Добрякова Агафья Савельева

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Пераскева Никифорова

Мать ребёнка: Добрякова Авдотья

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Прасковья Никифорова

Мать ребёнка: Добрякова Авдотья

Рождение ребёнка
?.11.1815

Сын: Добряков Петр Никифоров

Мать ребёнка: Добрякова Авдотья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1817

Сын: Добряков Ефим Никифоров

Мать ребёнка: Добрякова Авдотья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1819

Сын: Добряков Никита Никифоров

Мать ребёнка: Добрякова Авдотья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Александра Никифорова

Мать ребёнка: Добрякова Авдотья

Рождение ребёнка
16.03.1829

Дочь: Авдотья (Евдокия) Никифорова

Мать ребёнка: Добрякова Авдотья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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