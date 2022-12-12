Добряков Никифор Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Пераскева Никифорова
Мать ребёнка: Добрякова Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Прасковья Никифорова
Мать ребёнка: Добрякова Авдотья
Рождение ребёнка
?.11.1815
Мать ребёнка: Добрякова Авдотья
Рождение ребёнка
12.03.1817
Мать ребёнка: Добрякова Авдотья
Рождение ребёнка
11.08.1819
Сын: Добряков Никита Никифоров
Мать ребёнка: Добрякова Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Александра Никифорова
Мать ребёнка: Добрякова Авдотья
Рождение ребёнка
16.03.1829
Дочь: Авдотья (Евдокия) Никифорова
Мать ребёнка: Добрякова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добрякова Авдотья
Смерть
Неизвестно