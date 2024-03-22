Добряков Петр Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобряков Петр Никифоров

Добряков Петр Никифоров

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.11.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Жена

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
?.11.1815
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Иван Лукеянов (Романов) и Лукерья (Иванова) Хвостова | Казанская церковь
Рождение
?.11.1815

Отец: Добряков Никифор Павлов

Мать: Добрякова Авдотья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.10.1834

Жена: Добрякова Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне: Лексей Павлов, Василий Серьгеиф, Левонтий Филимоноф; По невесте Онаго ж села казенные кресьяне: Якоф Лукьяноф, Якоф Иванов, Василей Яфимоф | Казанск... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close