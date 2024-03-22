Добряков Петр Никифоров
Место рождения
Дата рождения?.11.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
?.11.1815
воспреемники: Иван Лукеянов (Романов) и Лукерья (Иванова) Хвостова | Казанская церковь
Рождение
?.11.1815
Отец: Добряков Никифор Павлов
Мать: Добрякова Авдотья
Бракосочетание
28.10.1834
Жена: Добрякова Анна Ефимова
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне: Лексей Павлов, Василий Серьгеиф, Левонтий Филимоноф; По невесте Онаго ж села казенные кресьяне: Якоф Лукьяноф, Якоф Иванов, Василей Яфимоф | Казанск... Показать все
Смерть
Неизвестно