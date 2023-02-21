Добрякова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Пераскева Никифорова
Отец ребёнка: Добряков Никифор Павлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Прасковья Никифорова
Отец ребёнка: Добряков Никифор Павлов
Рождение ребёнка
?.11.1815
Отец ребёнка: Добряков Никифор Павлов
Рождение ребёнка
12.03.1817
Отец ребёнка: Добряков Никифор Павлов
Рождение ребёнка
11.08.1819
Сын: Добряков Никита Никифоров
Отец ребёнка: Добряков Никифор Павлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Александра Никифорова
Отец ребёнка: Добряков Никифор Павлов
Рождение ребёнка
16.03.1829
Дочь: Авдотья (Евдокия) Никифорова
Отец ребёнка: Добряков Никифор Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно