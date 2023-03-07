Павлов (Добряков) Михаил Алексеев
Место рождения
Дата рождения21.05.1835
Дата смерти18.10.1835
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1835
Крещение
24.05.1835
воспреемник: Онагож Села Казенной кресьянин Василий Сергиф Глазуноф; воспреемница Онагож Села уделнаго кресьянина Никифора Павлова Добрякова дочь девица Пераскева Никифорова | Казанская церковь
Смерть
18.10.1835
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
?.10.1835
на отведенном кладбище при Казанской церкви