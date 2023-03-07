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Павлов (Добряков) Михаил Алексеев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.05.1835

Дата смерти

18.10.1835

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1805 г.р.

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1835

Отец: Добряков Алексей Павлов

Мать: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.05.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онагож Села Казенной кресьянин Василий Сергиф Глазуноф; воспреемница Онагож Села уделнаго кресьянина Никифора Павлова Добрякова дочь девица Пераскева Никифорова | Казанская церковь
Смерть
18.10.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки | от горячки
Похороны
?.10.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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