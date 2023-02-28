Родионова (Павлова) Дария Эрастова
Место рождения
Дата рождения01.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1887
Крещение
02.03.1887
воспреемники - села Новой Рачеки крестьянин Тимофей Иванов Агафонов и того ж села крестьянская девица Иустиния Сергиева Олешина | Казанская церковь
Бракосочетание
08.11.1906
поручители: по жениху села Новой Рачейки крестьяне Петр Иванов Медведев и Николай Федоров Тенетов, а по невесте крестьяне: Платон Петров Беляков и Иван Васильев Червяков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
11.04.1911
Сын: Родионов Василий Александров
Отец ребёнка: Родионов Александр Евдокимов
Рождение ребёнка
26.12.1914
Сын: Родионов Иоанн Александрович)
Отец ребёнка: Родионов Александр Евдокимов
Рождение ребёнка
01.07.1918
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Родионов Александр Евдокимов
Смерть
Неизвестно