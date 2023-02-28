Родионова (Павлова) Дария Эрастова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Павлова) Дария Эрастова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1887

Отец: Павлов (добряков) Эраст Алексеев

Мать: Павлова Ксения Григорьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.03.1887
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - села Новой Рачеки крестьянин Тимофей Иванов Агафонов и того ж села крестьянская девица Иустиния Сергиева Олешина | Казанская церковь
Бракосочетание
08.11.1906

Муж: Родионов Александр Евдокимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по жениху села Новой Рачейки крестьяне Петр Иванов Медведев и Николай Федоров Тенетов, а по невесте крестьяне: Платон Петров Беляков и Иван Васильев Червяков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
11.04.1911

Сын: Родионов Василий Александров

Отец ребёнка: Родионов Александр Евдокимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1914

Сын: Родионов Иоанн Александрович)

Отец ребёнка: Родионов Александр Евдокимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1918

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Родионов Александр Евдокимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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