Павлова Ксения Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Ксения Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1882

Сын: Павлов Алексей Эрастов

Отец ребёнка: Павлов (добряков) Эраст Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1887

Дочь: Родионова Дария Эрастова

Отец ребёнка: Павлов (добряков) Эраст Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Андрей Эрастов

Отец ребёнка: Павлов (добряков) Эраст Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Петр Эрастов

Отец ребёнка: Павлов (добряков) Эраст Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов (добряков) Эраст Алексеев

Смерть
Неизвестно
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