Павлова Ксения Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1882
Отец ребёнка: Павлов (добряков) Эраст Алексеев
Рождение ребёнка
01.03.1887
Дочь: Родионова Дария Эрастова
Отец ребёнка: Павлов (добряков) Эраст Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов (добряков) Эраст Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Петр Эрастов
Отец ребёнка: Павлов (добряков) Эраст Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно