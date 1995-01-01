Живодеров Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Дочь: Медведева Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1775
Сын: Живодеров (гуляков) Иван Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Сын: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Сын: Живодеров Леонтий Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Живодеров (земсков) Егор Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: Крайнова (немнонова) Ирина Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно