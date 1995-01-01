Живодеров (Мальгин) Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодеров (Мальгин) Иван Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: Живодеров Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Живодеров (мальгин) Яков Иванов

Мать ребёнка: Живодерова (мальгина) Ксения

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Живодеров (мальгин) Максим Иванов

Мать ребёнка: Живодерова (мальгина) Ксения

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Живодерова (мальгина) Ксения

Рождение ребёнка
1814

Сын: Живодеров (мальгин) Павел Иванов

Мать ребёнка: Живодерова (мальгина) Ксения

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Живодерова (мальгина) Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живодерова (мальгина) Ксения

Смерть
Неизвестно
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