Живодеров (Мальгин) Иван Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: Живодеров Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Живодеров (мальгин) Яков Иванов
Мать ребёнка: Живодерова (мальгина) Ксения
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Живодеров (мальгин) Максим Иванов
Мать ребёнка: Живодерова (мальгина) Ксения
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Живодерова (мальгина) Ксения
Рождение ребёнка
1814
Сын: Живодеров (мальгин) Павел Иванов
Мать ребёнка: Живодерова (мальгина) Ксения
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Живодерова (мальгина) Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно