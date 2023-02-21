Живодеров (Мальгин) Максим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодеров (Мальгин) Максим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1783 г.р.

Жена

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев

Мать: Живодерова (мальгина) Ксения

Бракосочетание
22.10.1826

Жена: Лапатаева Прасковья Власова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Алексей Матвеев Тараканов, Яков Иванов Глушенков, Герасим Степанов Медведев | Казанская церковь
Смерть
1829
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