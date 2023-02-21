Живодеров (Мальгин) Максим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Бракосочетание
22.10.1826
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Алексей Матвеев Тараканов, Яков Иванов Глушенков, Герасим Степанов Медведев | Казанская церковь
Смерть
1829