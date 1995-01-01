Живодерова (Мальгина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодерова (Мальгина) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Живодеров (мальгин) Яков Иванов

Отец ребёнка: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Живодеров (мальгин) Максим Иванов

Отец ребёнка: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Живодеров (мальгин) Павел Иванов

Отец ребёнка: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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