Живодерова (Мальгина) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Живодеров (мальгин) Яков Иванов
Отец ребёнка: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Живодеров (мальгин) Максим Иванов
Отец ребёнка: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Живодеров (мальгин) Павел Иванов
Отец ребёнка: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Живодеров (мальгин) Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно