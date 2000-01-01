Крайнова (Немнонова) Ирина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1792
Отец: Живодеров Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Крайнов (немнонов) Федор Степанов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Куракина Ирина Федорова
Отец ребёнка: Крайнов (немнонов) Федор Степанов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Акулина Федорова
Отец ребёнка: Крайнов (немнонов) Федор Степанов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Крайнов (немнонов) Александр Федоров
Отец ребёнка: Крайнов (немнонов) Федор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно