Крайнова (Немнонова) Ирина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Немнонова) Ирина Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Живодеров Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Крайнов (немнонов) Федор Степанов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Куракина Ирина Федорова

Отец ребёнка: Крайнов (немнонов) Федор Степанов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Акулина Федорова

Отец ребёнка: Крайнов (немнонов) Федор Степанов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Крайнов (немнонов) Александр Федоров

Отец ребёнка: Крайнов (немнонов) Федор Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайнов (немнонов) Федор Степанов

Смерть
Неизвестно
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