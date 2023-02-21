Живодеров (Гуляков) Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодеров (Гуляков) Иван Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: Живодеров Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Живодеров (гуляков) Павел Иванов

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Живодеров (гуляков) Алексей Иванов

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Живодеров (гуляков) Иван Иванов

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова

Смерть
Неизвестно
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