Живодеров (Гуляков) Иван Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: Живодеров Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Живодеров (гуляков) Павел Иванов
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Живодеров (гуляков) Алексей Иванов
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Живодеров (гуляков) Иван Иванов
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно