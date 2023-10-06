Хрущ Савва Григорьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения12.01.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1822
Жена: Хрущ Соломонида Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1824
Сын: Хрущ Михаил Саввович
Мать ребёнка: Хрущ Соломонида Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1826
Дочь: Устиния Саввична
Мать ребёнка: Хрущ Соломонида Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1831
Дочь: Мария Саввична
Мать ребёнка: Хрущ Соломонида Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1833
Мать ребёнка: Хрущ Соломонида Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1836
Дочь: София Саввична
Мать ребёнка: Хрущ Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1839
Сын: Хрущ Иван Саввович
Мать ребёнка: Хрущ Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1842
Дочь: Екатерина Саввична
Мать ребёнка: Хрущ Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1849
Сын: Хрущ Логгин Саввович
Мать ребёнка: Хрущ Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно