Хрущ Савва Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрущ Савва Григорьевич

Хрущ Савва Григорьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.01.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1822

Жена: Хрущ Соломонида Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1824

Сын: Хрущ Михаил Саввович

Мать ребёнка: Хрущ Соломонида Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1826

Дочь: Устиния Саввична

Мать ребёнка: Хрущ Соломонида Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1831

Дочь: Мария Саввична

Мать ребёнка: Хрущ Соломонида Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1833

Сын: Хрущ Герасим Саввович

Мать ребёнка: Хрущ Соломонида Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1836

Дочь: София Саввична

Мать ребёнка: Хрущ Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1839

Сын: Хрущ Иван Саввович

Мать ребёнка: Хрущ Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1842

Дочь: Екатерина Саввична

Мать ребёнка: Хрущ Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1849

Сын: Хрущ Логгин Саввович

Мать ребёнка: Хрущ Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close