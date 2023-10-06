Хрущ Логгин Саввович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения16.10.1849
Дата смерти15.03.1850
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1849
Отец: Хрущ Савва Григорьевич
Мать: Хрущ Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.03.1850
Харьковская губерния, Российская империя