Хрущ Агафия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущ Агафия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1836

Дочь: София Саввична

Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1839

Сын: Хрущ Иван Саввович

Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1842

Дочь: Екатерина Саввична

Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1849

Сын: Хрущ Логгин Саввович

Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
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