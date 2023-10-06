Хрущ Агафия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1836
Дочь: София Саввична
Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1839
Сын: Хрущ Иван Саввович
Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1842
Дочь: Екатерина Саввична
Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1849
Сын: Хрущ Логгин Саввович
Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя