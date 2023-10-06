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Хрущ Иван Саввович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.06.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1839

Отец: Хрущ Савва Григорьевич

Мать: Хрущ Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1873

Дочь: Явор Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Хрущ Мария Титовна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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