Хрущ Иван Саввович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения20.06.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1839
Отец: Хрущ Савва Григорьевич
Мать: Хрущ Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1873
Дочь: Явор Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Хрущ Мария Титовна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно