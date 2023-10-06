(Хрущ) Екатерина Саввична
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения14.11.1842
Дата смерти15.11.1842
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1842
Отец: Хрущ Савва Григорьевич
Мать: Хрущ Агафия Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.11.1842
Харьковская губерния, Российская империя