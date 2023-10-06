(Хрущ) Екатерина Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хрущ) Екатерина Саввична

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.11.1842

Дата смерти

15.11.1842

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1842

Отец: Хрущ Савва Григорьевич

Мать: Хрущ Агафия Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.11.1842
Харьковская губерния, Российская империя
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