Хрущ Михаил Саввович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения06.11.1824
Дата смерти22.08.1825
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1824
Отец: Хрущ Савва Григорьевич
Мать: Хрущ Соломонида Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
22.08.1825
Харьковская губерния, Российская империя