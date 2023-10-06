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Хрущ Михаил Саввович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.11.1824

Дата смерти

22.08.1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1824

Отец: Хрущ Савва Григорьевич

Мать: Хрущ Соломонида Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
22.08.1825
Харьковская губерния, Российская империя
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