Хрущ (Ольховик) Соломонида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущ (Ольховик) Соломонида Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

20.05.1835

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1822

Муж: Хрущ Савва Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1824

Сын: Хрущ Михаил Саввович

Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1826

Дочь: Устиния Саввична

Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1831

Дочь: Мария Саввична

Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1833

Сын: Хрущ Герасим Саввович

Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
20.05.1835
Харьковская губерния, Российская империя
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