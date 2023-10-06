Хрущ (Ольховик) Соломонида Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти20.05.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1822
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1824
Сын: Хрущ Михаил Саввович
Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1826
Дочь: Устиния Саввична
Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1831
Дочь: Мария Саввична
Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1833
Отец ребёнка: Хрущ Савва Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
20.05.1835
Харьковская губерния, Российская империя