Хрущ Герасим Саввович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения05.03.1833
Дата смерти13.01.1876
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1833
Отец: Хрущ Савва Григорьевич
Мать: Хрущ Соломонида Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
13.01.1876
Харьковская губерния, Российская империя