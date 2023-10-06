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Хрущ Герасим Саввович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.03.1833

Дата смерти

13.01.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1833

Отец: Хрущ Савва Григорьевич

Мать: Хрущ Соломонида Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
13.01.1876
Харьковская губерния, Российская империя
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