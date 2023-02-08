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Хапков Иван

Место рождения

Чудь, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Хапков Илья

Мать: Хапкова (Алексеева) Василиса

Чудь, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хапкова (Кочетова) Татьяна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Хапков Александр

Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна

Рождение ребёнка
02.08.1905

Сын: Хапков Илья

Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шерова (Хапкова) Елизавета

Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна

Рождение ребёнка
06.10.1916

Дочь: Глазкова (Хапкова) Анна

Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна

Рождение ребёнка
14.01.1918

Сын: Хапков Василий

Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Хапков Николай

Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна

Рождение ребёнка
04.01.1924

Сын: Хапков Петр

Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Шуркина (Хапкова) Зинаида

Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна

Смерть
1969

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