Хапков Иван
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Хапков Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Хапков Александр
Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна
Рождение ребёнка
02.08.1905
Сын: Хапков Илья
Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шерова (Хапкова) Елизавета
Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна
Рождение ребёнка
06.10.1916
Дочь: Глазкова (Хапкова) Анна
Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна
Рождение ребёнка
14.01.1918
Сын: Хапков Василий
Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Хапков Николай
Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна
Рождение ребёнка
04.01.1924
Сын: Хапков Петр
Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Шуркина (Хапкова) Зинаида
Мать ребёнка: Хапкова (Кочетова) Татьяна
Смерть
1969