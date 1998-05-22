Хапков Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1905
Дата смерти22.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905
Отец: Хапков Иван
Мать: Хапкова Татьяна
Рождение ребёнка
02.06.1941
Дочь: Третьяк Лидия
Мать ребёнка: Хапкова Антонина
Рождение ребёнка
05.04.1946
Сын: Хапков Владимир
Мать ребёнка: Хапкова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хапкова Антонина
Смерть
22.05.1998