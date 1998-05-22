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Хапков Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1905

Дата смерти

22.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905

Отец: Хапков Иван

Мать: Хапкова Татьяна

Рождение ребёнка
02.06.1941

Дочь: Третьяк Лидия

Мать ребёнка: Хапкова Антонина

Рождение ребёнка
05.04.1946

Сын: Хапков Владимир

Мать ребёнка: Хапкова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хапкова Антонина

Смерть
22.05.1998
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