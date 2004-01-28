Глазкова (Хапкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1916
Дата смерти28.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1916
Отец: Хапков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глазков Александр
Рождение ребёнка
08.07.1939
Сын: Глазков Геннадий
Отец ребёнка: Глазков Александр
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1941
Сын: Глазков Владимир
Отец ребёнка: Глазков Александр
Смерть
28.01.2004