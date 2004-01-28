Глазкова (Хапкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Хапкова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1916

Дата смерти

28.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1916

Отец: Хапков Иван

Мать: Хапкова (Кочетова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Александр

Рождение ребёнка
08.07.1939

Сын: Глазков Геннадий

Отец ребёнка: Глазков Александр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1941

Сын: Глазков Владимир

Отец ребёнка: Глазков Александр

Смерть
28.01.2004

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