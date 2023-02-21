Хапкова (Кочетова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапкова (Кочетова) Татьяна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1886

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кочетов Фрол

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1903

Сын: Хапков Александр

Отец ребёнка: Хапков Иван

Рождение ребёнка
02.08.1905

Сын: Хапков Илья

Отец ребёнка: Хапков Иван

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шерова Елизавета

Отец ребёнка: Хапков Иван

Рождение ребёнка
06.10.1916

Дочь: Глазкова Анна

Отец ребёнка: Хапков Иван

Рождение ребёнка
14.01.1918

Сын: Хапков Василий

Отец ребёнка: Хапков Иван

Рождение ребёнка
1921

Сын: Хапков Николай

Отец ребёнка: Хапков Иван

Рождение ребёнка
04.01.1924

Сын: Хапков Петр

Отец ребёнка: Хапков Иван

Россия
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Шуркина Зинаида

Отец ребёнка: Хапков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хапков Иван

Смерть
1943
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