Хапкова (Кочетова) Татьяна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1886
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Кочетов Фрол
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1903
Сын: Хапков Александр
Отец ребёнка: Хапков Иван
Рождение ребёнка
02.08.1905
Сын: Хапков Илья
Отец ребёнка: Хапков Иван
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шерова Елизавета
Отец ребёнка: Хапков Иван
Рождение ребёнка
06.10.1916
Дочь: Глазкова Анна
Отец ребёнка: Хапков Иван
Рождение ребёнка
14.01.1918
Сын: Хапков Василий
Отец ребёнка: Хапков Иван
Рождение ребёнка
1921
Сын: Хапков Николай
Отец ребёнка: Хапков Иван
Рождение ребёнка
04.01.1924
Сын: Хапков Петр
Отец ребёнка: Хапков Иван
Россия
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Шуркина Зинаида
Отец ребёнка: Хапков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хапков Иван
Смерть
1943