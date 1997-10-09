Шерова (Хапкова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти09.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Хапков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеров Михаил
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Исправникова (Шеров) Маргарита
Отец ребёнка: Шеров Михаил
Рождение ребёнка
02.07.1934
Дочь: Мерзлова (Шеров) Дина
Отец ребёнка: Шеров Михаил
Рождение ребёнка
22.04.1943
Дочь: Орлова (Шерова) Татьяна
Отец ребёнка: Шеров Михаил
Рождение ребёнка
22.04.1943
Дочь: Кувшинова (Шеров) Евгения
Отец ребёнка: Шеров Михаил
Рождение ребёнка
1949
Сын: Шеров Николай
Отец ребёнка: Шеров Михаил
Рождение ребёнка
10.08.1951
Дочь: (Шерова) Валентина
Отец ребёнка: Шеров Михаил
Смерть
09.10.1997