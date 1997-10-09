Шерова (Хапкова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерова (Хапкова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

09.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Хапков Иван

Мать: Хапкова (Кочетова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеров Михаил

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Исправникова (Шеров) Маргарита

Отец ребёнка: Шеров Михаил

Рождение ребёнка
02.07.1934

Дочь: Мерзлова (Шеров) Дина

Отец ребёнка: Шеров Михаил

Рождение ребёнка
22.04.1943

Дочь: Орлова (Шерова) Татьяна

Отец ребёнка: Шеров Михаил

Рождение ребёнка
22.04.1943

Дочь: Кувшинова (Шеров) Евгения

Отец ребёнка: Шеров Михаил

Рождение ребёнка
1949

Сын: Шеров Николай

Отец ребёнка: Шеров Михаил

Рождение ребёнка
10.08.1951

Дочь: (Шерова) Валентина

Отец ребёнка: Шеров Михаил

Смерть
09.10.1997

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