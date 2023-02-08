Кувшинова (Шеров) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Шеров) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1943

Отец: Шеров Михаил

Мать: Шерова (Хапкова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Судаева (Кувшинова) Светлана

Отец ребёнка: Кувшинов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшинов Александр

Рождение ребёнка
28.02.1973

Сын: Кувшинов Василий

Отец ребёнка: Кувшинов Александр

Смерть
Неизвестно

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