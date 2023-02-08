Кувшинова (Шеров) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1943
Отец: Шеров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Судаева (Кувшинова) Светлана
Отец ребёнка: Кувшинов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшинов Александр
Рождение ребёнка
28.02.1973
Сын: Кувшинов Василий
Отец ребёнка: Кувшинов Александр
Смерть
Неизвестно