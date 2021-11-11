Орлова (Шерова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Шерова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1943

Дата смерти

11.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1943

Отец: Шеров Михаил

Мать: Шерова Елизавета

Рождение ребёнка
25.02.1968

Сын: Орлов Сергей

Отец ребёнка: Орлов Иван

Рождение ребёнка
30.09.1974

Дочь: Тюрина Светлана

Отец ребёнка: Орлов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.11.2021
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