Орлова (Шерова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1943
Дата смерти11.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1943
Отец: Шеров Михаил
Мать: Шерова Елизавета
Рождение ребёнка
25.02.1968
Сын: Орлов Сергей
Отец ребёнка: Орлов Иван
Рождение ребёнка
30.09.1974
Дочь: Тюрина Светлана
Отец ребёнка: Орлов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.11.2021