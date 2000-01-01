Хапков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Хапков Иван

Мать: Хапкова Татьяна

Смерть
1945
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