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Хапков Николай
Хапков Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1945
Пол
Мужской
Отец
Хапков Иван
1882 г.р.
Мать
Хапкова (Кочетова) Татьяна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Хапков Иван
Мать:
Хапкова Татьяна
Смерть
1945
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