Хапков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХапков Петр

Хапков Петр

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.01.1924

Дата смерти

25.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1924

Отец: Хапков Иван

Мать: Хапкова Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
12.05.1953

Дочь: Бочинская Елена

Мать ребёнка: Хапкова Анна

Рождение ребёнка
12.11.1954

Сын: Хапков Евгений

Мать ребёнка: Хапкова Анна

Коломна, Коломенский, Московская область
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Высшее
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хапкова Анна

Коломна, Коломенский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Коломна ШРМ №2
Учитель физики
Смерть
25.03.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close