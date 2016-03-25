Хапков Петр
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.01.1924
Дата смерти25.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1924
Отец: Хапков Иван
Мать: Хапкова Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
12.05.1953
Дочь: Бочинская Елена
Мать ребёнка: Хапкова Анна
Рождение ребёнка
12.11.1954
Сын: Хапков Евгений
Мать ребёнка: Хапкова Анна
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Высшее
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хапкова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Коломна ШРМ №2
Учитель физики
Смерть
25.03.2016