Хапков Евгений
Место рождения
Дата рождения12.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1954
Отец: Хапков Петр
Мать: Хапкова Анна
Образование
1977
Москва, город федерального значения Москва
Высшее
Бракосочетание
2002
Жена: Лебедева Людмила
Рождение ребёнка
26.02.2004
Сын: Хапков Михаил
Мать ребёнка: Лебедева Людмила
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный служащий
Место жительства
Неизвестно