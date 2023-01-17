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Хапков Евгений

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

12.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1954

Отец: Хапков Петр

Мать: Хапкова Анна

Коломна, Коломенский, Московская область
Образование
1977
Москва, город федерального значения Москва
Высшее
Бракосочетание
2002

Жена: Лебедева Людмила

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.2004

Сын: Хапков Михаил

Мать ребёнка: Лебедева Людмила

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный служащий
Место жительства
Неизвестно
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