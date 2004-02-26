Хапков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.2004

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.2004

Отец: Хапков Евгений

Мать: Лебедева Людмила

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