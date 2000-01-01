Хапков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапков Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Хапков Иван

Мать ребёнка: Хапкова Василиса

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хапкова Василиса

Работа или профессия
Неизвестно
Рядовой Зарайского пехотного полка
Смерть
1885
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