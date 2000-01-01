Хапков Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Хапков Иван
Мать ребёнка: Хапкова Василиса
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хапкова Василиса
Работа или профессия
Неизвестно
Рядовой Зарайского пехотного полка
Смерть
1885