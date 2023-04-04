Бруни (Соколова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруни (Соколова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

30.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Соколов Александр

Мать: Соколова (Загряжская) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бруни) Мария Александровна

Отец ребёнка: Исаков Сергей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Сергей Константинович

Бракосочетание
1887

Муж: Бруни Александр

Супруг(-а): Анна Александровна Бруни (Соколова)
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Бруни) Мария Александровна

Отец ребёнка: Бруни Александр

Рождение ребёнка
02.12.1889

Сын: Бруни Михаил Александрович

Отец ребёнка: Исаков Сергей Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бруни Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бруни Александр

Рождение ребёнка
28.04.1891

Сын: Бруни Николай

Отец ребёнка: Бруни Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893

Дочь: (Бруни) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Бруни Александр

Развод
1900

Муж: Бруни Александр

Супруг(-а): Анна Александровна Бруни (Соколова)
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Бруни) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Исаков Сергей Константинович

Развод
Около 1917

Муж: Исаков Сергей Константинович

Супруг(-а): Анна Александровна Бруни (Соколова)
Смерть
30.10.1948

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