Бруни (Соколова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти30.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Соколов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бруни) Мария Александровна
Отец ребёнка: Исаков Сергей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1887
Муж: Бруни Александр
Супруг(-а): Анна Александровна Бруни (Соколова)
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Бруни) Мария Александровна
Отец ребёнка: Бруни Александр
Рождение ребёнка
02.12.1889
Сын: Бруни Михаил Александрович
Отец ребёнка: Исаков Сергей Константинович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бруни Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бруни Александр
Рождение ребёнка
28.04.1891
Сын: Бруни Николай
Отец ребёнка: Бруни Александр
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893
Дочь: (Бруни) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Бруни Александр
Развод
1900
Муж: Бруни Александр
Супруг(-а): Анна Александровна Бруни (Соколова)
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Бруни) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Исаков Сергей Константинович
Развод
Около 1917
Супруг(-а): Анна Александровна Бруни (Соколова)
Смерть
30.10.1948