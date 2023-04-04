(Бруни) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бруни) Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1892 и 1893

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1892 и 1893

Отец: Бруни Александр

Мать: Бруни Анна

Смерть
1898
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