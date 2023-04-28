Бруни Александр
Место рождения
Дата рождения25.08.1860
Дата смерти04.06.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1860
Отец: Бруни Александр
Мать: Любовь Павловна
Бракосочетание
1887
Жена: Бруни Анна
Супруг(-а): Анна Александровна Бруни (Соколова)
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Бруни Анна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бруни Михаил Александрович
Мать ребёнка: Бруни Анна
Рождение ребёнка
28.04.1891
Сын: Бруни Николай
Мать ребёнка: Бруни Анна
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Бруни Анна
Развод
1900
Жена: Бруни Анна
Супруг(-а): Анна Александровна Бруни (Соколова)
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кудрина Любовь Александровна
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
04.06.1911