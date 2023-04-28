Бруни Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБруни Александр

Бруни Александр

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.08.1860

Дата смерти

04.06.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1860

Отец: Бруни Александр

Мать: Любовь Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1887

Жена: Бруни Анна

Супруг(-а): Анна Александровна Бруни (Соколова)
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Бруни Анна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бруни Михаил Александрович

Мать ребёнка: Бруни Анна

Рождение ребёнка
28.04.1891

Сын: Бруни Николай

Мать ребёнка: Бруни Анна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Бруни Анна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: ?

Мать ребёнка: Нина

Развод
1900

Жена: Бруни Анна

Супруг(-а): Анна Александровна Бруни (Соколова)
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кудрина Любовь Александровна

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
04.06.1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close