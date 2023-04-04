Бруни Александр
Место рожденияс. Пахры, Подольский уезд Московской губернии
Дата рождения05.07.1825
Дата смерти31.01.1915
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1825
Отец: Бруни Константин
Мать: Бруни Елена
с. Пахры, Подольский уезд Московской губернии
Образование
По 1844
Императорская Академия художеств
Работа или профессия
С 1851
Академик архитектуры
Рождение ребёнка
16.02.1855
Дочь: Фогель Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
20.09.1856
Сын: Бруни Николай
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
10.04.1859
Дочь: Веселовская Софья Александровна
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
25.08.1860
Сын: Бруни Александр
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
15.03.1862
Сын: Бруни Константин Александрович
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
11.03.1865
Дочь: Панаева Любовь Александровна
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Смерть
31.01.1915