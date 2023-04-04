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Бруни Александр

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Место рождения

с. Пахры, Подольский уезд Московской губернии

Дата рождения

05.07.1825

Дата смерти

31.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1825

Отец: Бруни Константин

Мать: Бруни Елена

с. Пахры, Подольский уезд Московской губернии
Образование
По 1844
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Императорская Академия художеств
Работа или профессия
С 1851
Академик архитектуры
Рождение ребёнка
16.02.1855

Дочь: Фогель Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Любовь Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1856

Сын: Бруни Николай

Мать ребёнка: Любовь Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1859

Дочь: Веселовская Софья Александровна

Мать ребёнка: Любовь Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1860

Сын: Бруни Александр

Мать ребёнка: Любовь Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1862

Сын: Бруни Константин Александрович

Мать ребёнка: Любовь Павловна

Рождение ребёнка
11.03.1865

Дочь: Панаева Любовь Александровна

Мать ребёнка: Любовь Павловна

Смерть
31.01.1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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