(Карякина) Любовь Павловна
Место рождения
Дата рождения13.03.1834
Дата смерти19.09.1890
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1834
Отец: Карякин Павел
Мать: Карякина (Карякина) ?
Крещение
17.09.1834
Рождение ребёнка
16.02.1855
Дочь: Фогель (Бруни) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Бруни Александр
Рождение ребёнка
20.09.1856
Сын: Бруни Николай
Отец ребёнка: Бруни Александр
Рождение ребёнка
10.04.1859
Дочь: Веселовская (Бруни) Софья Александровна
Отец ребёнка: Бруни Александр
Рождение ребёнка
25.08.1860
Сын: Бруни Александр
Отец ребёнка: Бруни Александр
Рождение ребёнка
15.03.1862
Сын: Бруни Константин Александрович
Отец ребёнка: Бруни Александр
Рождение ребёнка
11.03.1865
Дочь: Панаева (Бруни) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Бруни Александр
Смерть
19.09.1890
Похороны
Неизвестно