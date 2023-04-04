(Карякина) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карякина) Любовь Павловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.03.1834

Дата смерти

19.09.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1834

Отец: Карякин Павел

Мать: Карякина (Карякина) ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
17.09.1834
Рождение ребёнка
16.02.1855

Дочь: Фогель (Бруни) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Бруни Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.09.1856

Сын: Бруни Николай

Отец ребёнка: Бруни Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.04.1859

Дочь: Веселовская (Бруни) Софья Александровна

Отец ребёнка: Бруни Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.08.1860

Сын: Бруни Александр

Отец ребёнка: Бруни Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.03.1862

Сын: Бруни Константин Александрович

Отец ребёнка: Бруни Александр

Рождение ребёнка
11.03.1865

Дочь: Панаева (Бруни) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Бруни Александр

Смерть
19.09.1890
Похороны
Неизвестно

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