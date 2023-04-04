Карякин Павел Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Карякин Павел

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

Дети
(Карякина) Любовь Павловна13.03.1834 г.р.
Умнова (Карякина) Вера ПавловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карякина (Карякина) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умнова (Карякина) Вера Павловна

Мать ребёнка: Карякина (Карякина) ?

Рождение ребёнка
13.03.1834

Дочь: (Карякина) Любовь Павловна

Мать ребёнка: Карякина (Карякина) ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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