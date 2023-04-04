Карякин Павел
мужской, родился Неизвестно
Дети
(Карякина) Любовь Павловна13.03.1834 г.р.
Умнова (Карякина) Вера ПавловнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карякина (Карякина) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умнова (Карякина) Вера Павловна
Мать ребёнка: Карякина (Карякина) ?
Рождение ребёнка
13.03.1834
Дочь: (Карякина) Любовь Павловна
Мать ребёнка: Карякина (Карякина) ?
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург