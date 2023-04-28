Веселовская (Бруни) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселовская (Бруни) Софья Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.04.1859

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1859

Отец: Бруни Александр

Мать: Любовь Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
09.05.1859
ц. при Академии Художеств
Рождение ребёнка
1890

Сын: Веселовский Константин Борисович

Отец ребёнка: Веселовский Борис Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Веселовский Георгий Борисович

Отец ребёнка: Веселовский Борис Константинович

Рождение ребёнка
10.07.1896

Сын: Веселовский Борис Борисович

Отец ребёнка: Веселовский Борис Константинович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Веселовский Андрей Борисович

Отец ребёнка: Веселовский Борис Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люткен Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Веселовский Борис Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселовский Борис Константинович

Смерть
1926
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