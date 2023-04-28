Веселовская (Бруни) Софья Александровна
Место рождения
Дата рождения10.04.1859
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1859
Отец: Бруни Александр
Мать: Любовь Павловна
Крещение
09.05.1859
ц. при Академии Художеств
Рождение ребёнка
1890
Сын: Веселовский Константин Борисович
Отец ребёнка: Веселовский Борис Константинович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Веселовский Георгий Борисович
Отец ребёнка: Веселовский Борис Константинович
Рождение ребёнка
10.07.1896
Сын: Веселовский Борис Борисович
Отец ребёнка: Веселовский Борис Константинович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Веселовский Андрей Борисович
Отец ребёнка: Веселовский Борис Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люткен Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Веселовский Борис Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1926