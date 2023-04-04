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Веселовский Борис Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люткен (Веселовская) Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Веселовская (Бруни) Софья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселовская (Бруни) Софья Александровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Веселовский Константин Борисович

Мать ребёнка: Веселовская (Бруни) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1894

Сын: Веселовский Георгий Борисович

Мать ребёнка: Веселовская (Бруни) Софья Александровна

Рождение ребёнка
10.07.1896

Сын: Веселовский Борис Борисович

Мать ребёнка: Веселовская (Бруни) Софья Александровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Веселовский Андрей Борисович

Мать ребёнка: Веселовская (Бруни) Софья Александровна

Смерть
1935

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