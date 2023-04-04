Веселовский Борис Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люткен (Веселовская) Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Веселовская (Бруни) Софья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Веселовский Константин Борисович
Мать ребёнка: Веселовская (Бруни) Софья Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1894
Сын: Веселовский Георгий Борисович
Мать ребёнка: Веселовская (Бруни) Софья Александровна
Рождение ребёнка
10.07.1896
Сын: Веселовский Борис Борисович
Мать ребёнка: Веселовская (Бруни) Софья Александровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Веселовский Андрей Борисович
Мать ребёнка: Веселовская (Бруни) Софья Александровна
Смерть
1935