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Бруни Николай

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.09.1856

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1856

Отец: Бруни Александр

Мать: (Карякина) Любовь Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Крещение
04.11.1856
Бракосочетание
14.02.1894

Жена: Бруни (Вульф) Ольга Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Николай Александрович Бруни
Рождение ребёнка
1896

Сын: Бруни Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бруни (Вульф) Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
01.02.1896

Сын: Бруни Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Бруни (Вульф) Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
08.04.1898

Сын: Бруни Дмитрий

Мать ребёнка: Бруни (Вульф) Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бруни Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Бруни (Вульф) Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
23.05.1901

Сын: Бруни Константин Николаевич

Мать ребёнка: Бруни (Вульф) Ольга Викторовна

Смерть
1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно

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