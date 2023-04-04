Бруни Николай
Место рождения
Дата рождения20.09.1856
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1856
Отец: Бруни Александр
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Крещение
04.11.1856
Бракосочетание
14.02.1894
Супруг(-а): Николай Александрович Бруни
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Бруни (Вульф) Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
01.02.1896
Мать ребёнка: Бруни (Вульф) Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
08.04.1898
Сын: Бруни Дмитрий
Мать ребёнка: Бруни (Вульф) Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Бруни (Вульф) Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
23.05.1901
Сын: Бруни Константин Николаевич
Мать ребёнка: Бруни (Вульф) Ольга Викторовна
Смерть
1935
Похороны
Неизвестно