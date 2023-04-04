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Бруни Михаил Николаевич
Бруни Михаил Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Бруни Николай
1856 г.р.
Мать
Бруни (Вульф) Ольга Викторовна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Бруни Николай
Мать:
Бруни Ольга Викторовна
Смерть
1942
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