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Бруни Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Бруни Николай

Мать: Бруни Ольга Викторовна

Смерть
1942