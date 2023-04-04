Бруни (Вульф) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруни (Вульф) Ольга Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1876

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1894

Муж: Бруни Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Николай Александрович Бруни
Рождение ребёнка
01.02.1896

Сын: Бруни Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Бруни Николай

Рождение ребёнка
1896

Сын: Бруни Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бруни Николай

Рождение ребёнка
08.04.1898

Сын: Бруни Дмитрий

Отец ребёнка: Бруни Николай

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бруни Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Бруни Николай

Рождение ребёнка
23.05.1901

Сын: Бруни Константин Николаевич

Отец ребёнка: Бруни Николай

Смерть
1917