Бруни (Вульф) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1876
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1894
Муж: Бруни Николай
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Николай Александрович Бруни
Рождение ребёнка
01.02.1896
Отец ребёнка: Бруни Николай
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Бруни Николай
Рождение ребёнка
08.04.1898
Сын: Бруни Дмитрий
Отец ребёнка: Бруни Николай
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Бруни Николай
Рождение ребёнка
23.05.1901
Сын: Бруни Константин Николаевич
Отец ребёнка: Бруни Николай
Смерть
1917