Панаева (Бруни) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панаева (Бруни) Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1865

Дата смерти

29.04.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1865

Отец: Бруни Александр

Мать: Любовь Павловна

Бракосочетание
1887

Муж: Макаров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Николай

Отец ребёнка: Макаров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панаев Александр

Смерть
29.04.1936
Берлин
Похороны
Неизвестно
Тегель
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