Панаева (Бруни) Любовь Александровна
женский, родилась 11.03.1865
умерла 29.04.1936, Берлин
ОтецБруни Александр05.07.1825 г.р.
Мать(Карякина) Любовь Павловна13.03.1834 г.р.
Супруги
Макаров Николай1859 г.р.
Панаев Александр17.04.1856 г.р.
Дети
Макаров НиколайНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1865
Отец: Бруни Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Николай
Отец ребёнка: Макаров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панаев Александр
Бракосочетание
1887
Муж: Макаров Николай
Смерть
29.04.1936
Берлин
Похороны
Неизвестно
Тегель