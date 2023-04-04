Панаева (Бруни) Любовь Александровна 11.03.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Панаева (Бруни) Любовь Александровна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 11.03.1865

умерла 29.04.1936, Берлин

Отец
Бруни Александр05.07.1825 г.р.
Мать
(Карякина) Любовь Павловна13.03.1834 г.р.
Супруги
Макаров Николай1859 г.р.
Панаев Александр17.04.1856 г.р.
Дети
Макаров НиколайНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1865

Отец: Бруни Александр

Мать: (Карякина) Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Николай

Отец ребёнка: Макаров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панаев Александр

Бракосочетание
1887

Муж: Макаров Николай

Смерть
29.04.1936
Берлин

Похороны
Неизвестно
Тегель

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