Панаева (Бруни) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1865
Дата смерти29.04.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1865
Отец: Бруни Александр
Мать: Любовь Павловна
Бракосочетание
1887
Муж: Макаров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Николай
Отец ребёнка: Макаров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панаев Александр
Смерть
29.04.1936
Берлин
Похороны
Неизвестно
Тегель