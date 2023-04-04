Бруни Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти10.01.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Бароффио-Бруни Антонио
Мать: Бароффио-Бруни Магдалина
Рождение ребёнка
05.07.1825
Сын: Бруни Александр
Мать ребёнка: Бруни Елена
с. Пахры, Подольский уезд Московской губернии
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Штраус Агнесса
Мать ребёнка: Бруни Елена
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Миллер Адель
Мать ребёнка: Бруни Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бруни Елена
Смерть
10.01.1834