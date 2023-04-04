Бруни Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруни Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

10.01.1834

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

1825 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1830 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Бароффио-Бруни Антонио

Мать: Бароффио-Бруни Магдалина

Рождение ребёнка
05.07.1825

Сын: Бруни Александр

Мать ребёнка: Бруни Елена

с. Пахры, Подольский уезд Московской губернии
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Штраус Агнесса

Мать ребёнка: Бруни Елена

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Миллер Адель

Мать ребёнка: Бруни Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бруни Елена

Смерть
10.01.1834
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