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(Бруни) Мария Александровна
(Бруни) Мария Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1888
Дата смерти
1898
Пол
Женский
Отец
Бруни Александр
1860 г.р.
Мать
Бруни (Соколова) Анна
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец:
Бруни Александр
Мать:
Бруни Анна
Смерть
1898
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