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(Бруни) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Бруни Александр

Мать: Бруни Анна

Смерть
1898
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