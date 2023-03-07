Бруни Николай
Место рождения
Дата рождения28.04.1891
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1891
Отец: Бруни Александр
Мать: Бруни Анна
Бракосочетание
22.?.1918
Жена: Бруни Анна
Рождение ребёнка
Между 1919 и 1920
Сын: Бруни Михаил
Мать ребёнка: Бруни Анна
Рождение ребёнка
После 1922
Дочь: Трещалина Алла
Мать ребёнка: Бруни Анна
Рождение ребёнка
После 1931
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Бруни Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бруни Анна
Смерть
1938
Ухтарка
Причина смерти: Расстрелян