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Бруни Николай

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.04.1891

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

Между 1919 и 1920 г.р.
После 1922 г.р.
После 1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1891

Отец: Бруни Александр

Мать: Бруни Анна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
22.?.1918

Жена: Бруни Анна

Рождение ребёнка
Между 1919 и 1920

Сын: Бруни Михаил

Мать ребёнка: Бруни Анна

Рождение ребёнка
После 1922

Дочь: Трещалина Алла

Мать ребёнка: Бруни Анна

Рождение ребёнка
После 1931

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Бруни Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бруни Анна

Смерть
1938
Ухтарка
Причина смерти: Расстрелян
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