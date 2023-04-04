Бруни (Полиевктова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1898
Дата смерти1957
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бруни Николай
Бракосочетание
22.?.1918
Муж: Бруни Николай
Рождение ребёнка
Между 1919 и 1920
Сын: Бруни Михаил
Отец ребёнка: Бруни Николай
Рождение ребёнка
После 1922
Дочь: Трещалина (Бруни) Алла
Отец ребёнка: Бруни Николай
Рождение ребёнка
После 1931
Дочь: (Бруни) Дарья
Отец ребёнка: Бруни Николай
Смерть
1957