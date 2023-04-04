Бруни (Полиевктова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруни (Полиевктова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1898

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Мать

1878 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

Между 1919 и 1920 г.р.
После 1922 г.р.
После 1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1898

Отец: Полиевктов Александр

Мать: Полиевктова (Орешникова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бруни Николай

Бракосочетание
22.?.1918

Муж: Бруни Николай

Рождение ребёнка
Между 1919 и 1920

Сын: Бруни Михаил

Отец ребёнка: Бруни Николай

Рождение ребёнка
После 1922

Дочь: Трещалина (Бруни) Алла

Отец ребёнка: Бруни Николай

Рождение ребёнка
После 1931

Дочь: (Бруни) Дарья

Отец ребёнка: Бруни Николай

Смерть
1957

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