Полиевктова (Орешникова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1893
Дочь: Christensen (Полиевктова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Полиевктов Александр
Рождение ребёнка
22.11.1898
Дочь: Бруни (Полиевктова) Анна
Отец ребёнка: Полиевктов Александр
Смерть
1965