Полиевктова (Орешникова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолиевктова (Орешникова) Татьяна Алексеевна

Полиевктова (Орешникова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1893

Дочь: Christensen (Полиевктова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Полиевктов Александр

Рождение ребёнка
22.11.1898

Дочь: Бруни (Полиевктова) Анна

Отец ребёнка: Полиевктов Александр

Смерть
1965

Мы используем куки для улучшения работы сайта.